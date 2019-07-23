Донбасс сегодня: Киев задействует грязные методы войны, ВСУ бьют по ДНР из жилых районов

Донбасс, 23 июля. Украинская армия прячется за мирными людьми. Обстрелы ДНР не прекращаются несмотря на «бессрочное» перемирие. ВСУ применяют ударные беспилотники в ЛНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

После вступления в силу договоренностей о режиме тишины с 21 июля украинские силовики снизили интенсивность обстрелов, но не прекратили их вовсе. Это говорит о том, что для военной машины Киева это перемирие, названное громко «бессрочным», является таким же, как и десятки других неработающих соглашений.

По информации донецкого представительства в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), территория Донецкой Народной Республики обстреляна за сутки пять раз с применением гранатометов и стрелкового оружия различного калибра. Под огнем оказались западная окраина Донецка, Горловка, Еленовка и село Сигнальное. От луганчан приходят данные о соблюдении Вооруженными силами Украины перемирия в течение суток.

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О нескольких жалобах сообщил представитель пресс-службы Народной милиции ДНР майор Даниил Безсонов. Офицер отметим, что, судя по рассказам местных жителей, подконтрольных киевскому правительству районов Донецкой области, из-за их спин военные ВС Украины стреляют по территории республики.

К примеру, бойцы из 92-й механизированной бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения обстреляли с окраины поселка Верхнеторецкое-Верхнее (Горловское направление обороны ДНР. — Прим. ФАН) подконтрольное дончанам Верхнеторецкое-Нижнее. После этого «освободители» спокойно вернулись в поселок, где их встретили местные жители с требованиями прекратить вести обстрелы из населенного пункта и подвергать опасности жителей.

По информации Безсонова, участники обстрела были задержаны. Факт нарушения перемирия передан руководству Операции объединенных сил.

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Цель провокации традиционна — обвинить военнослужащих Народной милиции ЛНР в нарушении «бессрочного» режима тишины. Об этом сообщил начальник пресс-службы оборонного ведомства луганчан Яков Осадчий.

Офицер добавил, что теракт был устроен в районе дислокации 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ по заданию командования сил специальных операций. В результате диверсионных действий украинцев было обесточено более 50 домов.

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Введенный режим перемирия толкает командование ВСУ в зоне гражданского конфликта на новые способы ведения боевых действий с целью скомпрометировать вооруженные силы республик и сорвать достигнутые мирные договоренности, отмечает Яков Осадчий.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, военные республики предотвратили совершение теракта со стороны украинских силовиков с помощью беспилотного летательного аппарата, несущего боевой снаряд. Расчет противовоздушной обороны ЛНР сбил беспилотник «Фурия» в районе Первомайска.

Специалисты, осматривавшие летательный аппарат, утверждают, что самодельное взрывное устройство, закрепленное на беспилотнике, было рассчитано на поражение района радиусом 300 м. Устройство вдобавок было начинено металлическими предметами, чтобы усилить нанесенный урон при взрыве.

Генеральная прокуратура ЛНР приобщила материалы по факту обнаружения указанного БПЛА к иным уголовным делам, возбужденным в отношении командира 54-й отдельной механизированной бригады ВС Украины Алексея Майстренко.