Доктор Беленков развеял самые популярные мифы о дешевых лекарствах

Москва, 23 июля. Доктор Юрий Беленков развеял распространенные у россиян мифы, которые касаются недорогих лекарственных средств. О самых популярных заблуждениях эксперт рассказал в эфире программы «О самом главном», выходящей на телеканале «Россия 1».

По словам Беленкова, в мире существует не так много лекарств. Обилие препаратов в аптеках создают различные бренды и производители. Доктор подчеркнул, что из-за большого количества торговых марок потребители наблюдают заметный разброс цен на лекарства.

Эксперт отметил, что главным в любом препарате является действующее вещество. Некоторые лекарства, основанные на одном и том же ингредиенте, могут иметь разные названия. Кроме того, есть вероятность, что дозировка действующего вещества также будет различаться.

По словам Беленкова, разница в стоимости препаратов обусловлена их разработкой. Оригинальный производитель тратит большие средства на создание лекарства. Кроме того, из 20 лет действия патента на препарат 10-15 уходят на его создание и испытание. За оставшиеся годы фармацевтическая компания старается окупить вложения, что влияет на цену лекарства.

Когда патент заканчивается, другие компании начинают выпускать так называемые дженерики (более дешевые аналоги лекарств). По словам Беленкова, разница между дорогим препаратом и его бюджетным аналогом при одинаковом количестве действующего вещества является мифом, поскольку активные ингредиенты у таких лекарств не различаются. Он отметил, что фармацевтические компании даже зачастую приобретают вещества для создания препаратов у одних и тех же поставщиков.

Кроме того, доктор назвал заблуждением мнение россиян, которые считают, что дженерики не распространены на Западе. По словам Беленкова, американский рынок является самым крупным в мире по популярности недорогих лекарств-аналогов.

Как отметил доктор, третий распространенный среди россиян миф — навязывание врачами дорогих лекарств. Он подчеркнул, что система здравоохранения, в том числе в РФ, жестко регламентирует работу медиков в области назначения препаратов. В большинстве случаев врач выписывает пациенту действующее вещество и называет дозировку, а больной самостоятельно принимает решение, дорогое или дешевое лекарство ему покупать, передает «Вечерняя Москва».

«Главное, чтобы вы их (препараты) принимали регулярно и в правильной дозировке», — пояснил Беленков.

Ранее доктор Александр Мясников назвал опасные лекарства, которые есть в аптечке каждого россиянина.