Королевский эксперт объяснил, почему жизнь у Меган Маркл труднее, чем у леди Ди

Лондон, 23 июня. Бывший королевский редактор ITV News Тим Эварт заявил, что жизнь герцогини Сассекской Меган Маркл труднее, чем у ее покойной свекрови — принцессы Дианы.

Эварт подчеркнул, что главная причина трудностей, которые возникают в жизни Маркл — современные технологии. Во времена леди Ди не было смартфонов и социальных сетей, поэтому она не находилась под таким пристальным вниманием со стороны общественности.

Королевский эксперт считает, что высмеивающие жалобы Маркл на «непростую жизнь» неправы. Он пояснил, что она находится всегда в серьезном напряжении, ведь огромное количество журналистов и фотографов стремятся запечатлеть каждую ее неудачу, чтобы потом растиражировать в СМИ и Интернете.

«Она была известной актрисой, — приводит его слова Express, — но папарацци не преследовали ее».

По его мнению, принц Гарри пытается ей объяснить, что любой, кто приходит в королевскую семью, должен быть «готов к пристальному вниманию».

«Гарри придется сложно, очень сложно, — убежден королевский эксперт. — То же было с Уильямом и Кейт, человеку не из королевской семьи трудно объяснить, что отныне ты себе не принадлежишь».

Он выразил мнение, что герцогине Сассекской необходима серьезная поддержка, так как внимание очень губительно для психики.

Ранее британские СМИ узнали от источников в коттедже Фрогмор любимые блюда Меган Маркл. В частности, любимый сыр Grey Owl герцогиня предпочитает запивать красным вином марки Tignanello. По словам источника, из-за излишнего пристрастия к этому напитку она даже получила прозвище Tig.