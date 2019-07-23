Экс-премьер Украины призвал Киев освободить Вышинского и выплатить ему компенсацию

Москва, 23 июля. Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что Киев должен освободить безосновательно удерживаемого руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, извиниться перед ним и выплатить компенсацию.

Азаров назвал ситуацию с арестом Вышинского «полным абсурдом». Экс-премьер Украины отметил, что президент Украины Владимир Зеленский понимает это. Азаров подчеркнул, что предложение Киева обменять Вышинского на кого-то из осужденных в РФ лиц неправильное.

«Ему (Зеленскому) бы пошло сейчас в плюс дать указания соответствующим лицам, принять соответствующие закону решения и освободить», — заявил Азаров в комментарии РИА Новости.

Комментируя предъявленное Вышинскому обвинение по сфальсифицированному делу о «госизмене», Азаров назвал его абсурдным.

«Измена родине. К каким секретным документам имел доступ Вышинский, что он мог изменить родине? Это абсурд», — добавил бывший глава украинского парламента.

Вышинский находится под стражей с мая 2018 года. Журналиста обвиняют в госизмене и поддержке Луганской и Донецкой Народных Республик. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее Подольский районный суд Киева отказался изменить Вышинскому меру пресечения на личное поручительство и оставил обвиняемого под стражей еще на 60 суток.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной и отметил, что журналиста арестовали за «прямую профессиональную деятельность». Москва направила ноты протеста Киеву и потребовала прекратить насилие над представителями прессы.