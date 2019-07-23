В Госдуме назвали условия возобновления чартерных рейсов на курорты Египта

Москва, 23 июля. От египетских властей необходимо потребовать обеспечить стопроцентную безопасность не только в аэропортах, но и в курортных зонах. И только после этого стоит принимать решение о возобновлении чартерных рейсов в Египет. Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей выразил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Таким образом парламентарий прокомментировал заявление замглавы российского МИД, спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова о том, что в самое ближайшее время должна быть достигнута окончательная договоренность о возобновлении полетов российских чартеров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

«Я считаю, что надо сначала в очередной раз проверить, насколько в египетских аэропортах повысили уровень безопасности. В 2015 году, когда мы отменили чартерные рейсы в эту страну, она была на низком уровне. Именно это стало причиной катастрофы, унесшей сотни жизней россиян», — заявил собеседник ФАН.

По его мнению, Россия совершенно правильно отменила чартерные рейсы в Египет.

«Если только действительно египетские власти смогут гарантировать безопасность нашим туристам и подтвердить это делом, возобновятся российские чартерные рейсы на египетском направлении», - отметил Дмитрий Свищев.

Для этого компетентные органы из России должны провести соответствующие проверки в египетских аэропортах, считает парламентарий.

«При этом надо понимать, что на египетские курорты летят люди со средними доходами. Это самая массовая категория российских курортников. И, что скрывать, Красное море – одно из любимых у россиян направлений. И это значит, что Крым, Сочи и другие российские курорты могут недополучить миллион отдыхающих в год и больше. Наш рынок внутреннего туризма во многом еще недооценен. И мне кажется, что параллельно с открытием Египта, стоит подумать о том, как помочь развитию внутреннего туризма», — отметил депутат Госдумы.

Вместе с тем угрозы безопасности туристов на Ближнем Востоке никуда не делились: продолжается война в Сирии, неспокойно и на самом Синайском полуострове, где находится часть египетских курортов, напомнил Свищев.

«На этом фоне я бы требовал от египетских властей повышенных мер безопасности не только в аэропортах, но и в курортных зонах. Это при современном развитии различных отслеживающих устройств не так сложно сделать. Это может быть дорого, но не сложно. Было бы желание. Поэтому если у египетских властей есть желание привлечь российских туристов, они должны все подсчитать и решить, готовы ли они на деле обеспечить безопасность нашим туристам», — резюмировал собеседник ФАН.

31 октября 2015 года над Синайским полуостровом потерпел катастрофу авиалайнер Airbus A321-231 российской авиакомпании «Когалымавиа». На его борту находилось 224 человека, все они погибли. Причиной трагедии был назван теракт. Однако до сих пор не установлены ни его конкретные исполнители, ни террористическая организация его осуществившая.