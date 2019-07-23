Москва, 23 июля. Будущие птенцы еще в яйце могут общаться и даже предупреждать друг друга об опасности, заявили ученые. Испанские эксперты изучили поведение и жизнь колонии чаек Larus michahellis. Они наблюдали за ними на острове Сальвора в Атлантическом океане.

На этих птиц обычно охотятся американские норки, хищники едят птенцов и яйца. Как пишет издание Nature Ecology & Evolution, родители предупреждают новорожденных об опасности криками. Выяснилось, что голос родителей распознают и будущие птенцы.

Ученые заявили, что птенцы в яйце «общаются» между собой. На развитие эмбрионов птиц влияют их братья и сестры. Специалисты заявили, что об опасности будущие птенцы предупреждают друг другу вибрацией. В данном случае речь идет о тех, кто должен вылупиться через семь дней.

Ранее канадские ученые рассказали, как цыпленок выбирается из яйца. Биологи из Университета Макгилла выяснили, как цыплятам удается вылезать из яиц. В ходе исследований канадским специалистам удалось выяснить, что скорлупа состоит из трех нанослоев, которые имеют различную эластичность и прочность.

На протяжении роста зародыша структуры слоев меняются и ослабевают к моменту, когда птенец готов вылупиться. Таким образом, даже самые слабые цыплята могут выбраться из скорлупы. По словам экспертов, скорлупа состоит из трех слоев нанокристаллов карбоната кальция, за положение которых отвечает белок остеопонтин. Молекулы этого белка расположены организованно и представляют собой своеобразный каркас, который защищает будущего птенца.

Напомним, в Красную книгу были добавлены 740 новых видов птиц, из них 13 специалисты признали вымершими.

Птицы, которые признали вымершими, обитали на островных территориях. Животные, которые расширили места обитания благодаря человеку, то есть крысы и кошки, также сыграли роль в уничтожении птиц.

Десятая часть внесенных в Красную книгу птиц также может исчезнуть в ближайшее время. В этом виноваты нелегальная торговля, проблемы в сельском хозяйстве, лесозаготовках и нападении крыс и кошек.

Кроме того, ученые обнаружили два вида птиц, которым удалось выжить, несмотря на угрозу исчезновения. Это говорит о том, что у специалистов есть шансы спасти.