Переход полузащитника ПСВ Перейро в «Спартак» оказался под угрозой срыва

Москва, 23 июля. Российский «Спартак» планировал приобрести уругвайского полузащитника голландского футбольного клуба ПСВ Гастона Перейро. Однако сделка оказалась под угрозой из-за требований агента игрока Пако Касаля.

Как ранее сообщило издание De Telegraaf, клубы уже согласовали трансфер 24-летнего полузащитника ПСВ в московский «Спартак» за 15 млн евро. Клубу осталось согласовать детали личного контракта с игроком.

Однако агент полузащитника потребовал слишком большой бонус в случае перехода футболиста, сообщает «Газета.ру». Российский клуб отказался идти на такие условия, сделка оказалась под угрозой срыва, сообщает SW Football Agent.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный инцидент с агентом Перейро. Во время перехода футболиста в ПСВ Касаль также поставил слишком большие условия. Сделка чуть было не сорвалась, однако стороны смогли прийти к компромиссу.

Перейро перешел в голландский ПСВ из уругвайского «Насьоналя» летом 2015 года. За ПСВ футболист повел 146 матчей, забил 47 мячей и сделал 21 голевую передачу.