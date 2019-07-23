Кристина Агилера упала с лестницы на концерте в Петербурге

Москва, 23 июля. Известная американская певица Кристина Агилера упала с лестницы, установленной на сцене. Инцидент произошел на концерте в Ледовом дворце Петербурга.

По словам корреспондента Федерального агентства новостей, поп-звезда начала свое выступление с песни Bionic. Она сидела на импровизированном кресле-троне, которое венчало построенный на сцене помост с лестницей. Когда Агилера спускалась по этой лестнице, она оступилась и упала.

Выступавшие на сцене танцовщики тут же помогли ей подняться, и концерт продолжился. Отметим, что концерт Агилеры посетили 12 тыс. зрителей, сообщает телеканал 360.

Кристина Агилера является обладательницей 6 премий «Грэмми» и одной «Латинской премии Грэмми», а журнал Rolling Stone назвал ее одной из 100 величайших исполнителей всех времен.

Это уже не первый подобный случай за последнее время. Ранее сообщалось, что известная российская актриса Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня». Врачи скорой помощи приехали довольно быстро и госпитализировали женщину. По словам актрисы Екатерины Васильевой, Чурикова была ослеплена фонарем и оступилась.