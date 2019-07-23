Организатор концерта Metallica рассказал, как музыканты выбрали хит «Группа крови»

Москва, 23 июля. Выступившая в столичных «Лужниках» в прошедший уик-энд американская группа Metallica к огромному удивлению зрителей исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» по-русски. Организатор концерта Владимир Зубицкий рассказал, как музыкантам пришла в голову идея исполнить эту композицию.

«У нас был с ним диалог до того, как они приехали в Москву. Нам задали вопрос о том, кто в России один из культовых рок-исполнителей? Мы сказали, что один из них — Цой. Дальше этих разговоров не было, они сами выбрали песню», — сообщил отечественный промоутер.

По его словам, организаторы лишь за полтора часа до концерта узнали, что музыканты все же решили исполнить эту песню. Зубицкий отметил, что не в курсе, почему «Группу крови» не исполнял фронтмен коллектива Джеймс Хэтфилд. По его мнению, получилось «очень здорово», передает НСН.

Напомним, американская группа Metallica на московском стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя. Концерт проходил в рамках WorldWired Tour. Артисты спели культовый хит на русском языке и вызвали восторг российских зрителей.

Концертное агентство Sav Entertainment опубликовало в социальных сетях «шпаргалку», по которой американские музыканты выучили композицию «Группа крови».

Песня «Группа крови» вошла в одноименный альбом рок-группы «Кино» в 1988 году. Вокалист и автор композиций Виктор Цой погиб в дорожно-транспортном происшествии 15 августа 1990 года недалеко от поселка Кестерциемс в Тукумском районе Латвии. Согласно официальной версии следствия, артист заснул за рулем машины, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус».