Волонтеры участвовали в учениях в Красноярском крае по поиску детей

Волонтеры подразделений Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Сибирском федеральном округе принимали участие в учениях в Красноярском крае, которые завершились 21 июля.

Учения для волонтеров стартовали 19 июля. За три дня добровольцы посетили ряд теоретических и практических занятий. Инструкторы рассказали о видах и структуре поисковых отрядов, предоставили общую информацию о деятельности поисково-спасательных служб, а также о работе со специальным оборудованием для навигации и радиосвязи. Кроме того, добровольцы узнали об особенностях поиска пропавших в разных условиях и типах местности.

В последний день учений, 21 июля, волонтеры применили полученные ранее знания на учебной поисково-спасательной операции. По легенде, добровольцам нужно было найти 35-летнего человека, который потерялся в лесу. Участники учений под руководством опытных инструкторов Российского университета спецназа успешно справились с заданием — показали навыки ориентирования на местности с использованием карт и навигационного оборудования и преодолевали различные природные препятствия. Найдя человека, добровольцы оказали ему первую помощь.

Практические занятия, в которых приняли участие 73 человек, в том числе 18 полицейских и несколько сотрудников Следственного комитета, прошли на полигоне Центра допризывной подготовки «Юнармия» в поселке Емельяново.

По итогам обучения участникам учений выдали сертификат, подтверждающий уровень их квалификации.