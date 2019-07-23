Памфилова объяснила, почему ЦИК не может повлиять на недопуск кандидатов на выборы

Москва, 23 июля. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова напомнила, что Центризбирком не имеет права вмешиваться в работу окружной комиссии. Об этом она заявила на встрече с независимыми кандидатами в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, столичный избирком из принципа федерализма не подчиняется ЦИК.

«Мосгоризбирком имеет право вмешиваться в работу окружной комиссии, а ЦИК — нет», — добавила Памфилова.

В качестве примера она привела ситуацию в Петербурге. В Северной столице окружные комиссии находятся в подчинении городского избиркома, а не ЦИК. Такое же устройство и в Москве.

Однако оппозиционные кандидаты, указала Памфилова, обращаются с жалобами на недопуск на выборы именно в ЦИК, который не обладает полномочиями влиять на электоральный процесс. Как объяснял ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, ведомство не может исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их можно в суде.

Москвичи выберут депутатов в городскую думу 8 сентября. За кресло в столичном парламенте решили бороться более 400 человек, однако до финиша первого этапа добрались только 290 человек.

В число тех, кому отказали в регистрации кандидатами на выборы в столичную думу из-за превышения допустимой доли недействительных подписей, вошли Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие независимые кандидаты и представители непарламентских объединений.

Законом допускается только 10% брака в подписях, тогда как у протеже скандально известного блогера Алексея Навального Соболь и Яшина были признаны недействительными 14,67% и 11,4% соответственно. Последнего сняли с выборов и за использование админресурса в ходе избирательной кампании.

Федеральное агентство новостей выпустило собственное расследование под названием «Анатомия протеста», посвященное нечестным методам предвыборной борьбы так называемой оппозиции. Выяснилось, что они привлекли к работе «фабрику поддельных подписей», а специалисты МВД и Избиркома нашли «мертвые души» в «автографах» избирателей.