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Савченко назвала «прекрасным чувством» поражение на выборах в Раду

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Савченко назвала «прекрасным чувством» поражение на выборах в Раду

Киев, 23 июля. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, назвала свободой свой проигрыш на внеочередных парламентских выборах.

Савченко баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области. После обработки всех протоколов стало известно, что за нее проголосовали лишь восемь человек, свидетельствуют данные Центроизберкома Украины.

Свое поражение Савченко прокомментировала на странице в Facebook.

«Я наконец свободна, — написала она в соцсети. — Народ освободил меня от всех моих обязанностей и моей совести перед ним. Теперь я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство».

Савченко назвала «прекрасным чувством» поражение на выборах в Раду

Напомним, внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. По предварительным данным, лидером стала партия действующего президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа». Второе место заняла «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко. Тройку лидеров замкнула партия Юлии Тимошенко «Батькивщина».

Накануне в министерстве иностранных дел России заявили, что прошедшие на Украине внеочередные выборы в Верховную раду можно назвать «голосованием надежды». Российские дипломаты отметили, что украинцы оставили без особого внимания националистические силы и партию бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность».

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