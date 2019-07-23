Зеленский пообещал найти виновных в убийстве Шеремета

Киев, 23 июля. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что вскоре «будет результат» по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. С таким заявлением он выступил во вторник на брифинге.

Украинский президент ранее призвал представителей силовых ведомств отчитаться о ходе расследования убийства журналиста, который погиб в июле 2016 года. Глава государства отметил, что за годы, прошедшие с момента случившегося, вопросов больше, чем ответов. Зеленский назначил на 23 июля встречу, в ходе которой ему должны были доложить о ходе расследования.

Во вторник начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев прервал брифинг, на котором выступал глава государства. Он заявил, что следствие по делу об убийстве корреспондента имеет «перспективные направления», однако эта информация тайная. Зеленский и Князев удалились, доклад был заслушан в закрытом режиме.

«Не могу сказать в какой срок, но у нас будет результат. Мы найдем [виновных]», — сказал Зеленский после разговора с Князевым.

По словам президента, полиции в расследовании помогут прокуратура и Служба безопасности Украины. Он также обратился к СМИ с призывом не «вытягивать информацию», полученную от Князева.

Напомним, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в украинской столице в результате подрыва автомобиля, за рулем которого он находился. Сотрудники правоохранительных органов тогда изъяли записи с камер наружного наблюдения, на которые попал момент взрыва, а также подозрительный мужчина, которого за день до трагедии заметили около машины Шеремета.

За годы, прошедшие с момента его гибели, правоохранительные органы так и не установили личности виновных в произошедшем. Корреспондент много лет проработал в России, в том числе на Первом канале, а с начала 2010-х был сотрудником украинских СМИ. Журналисты писали о том, что Служба безопасности Украины вела слежку за мужчиной в ночь перед его убийством.