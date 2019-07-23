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Трамп заявил, что Джонсон будет «великим» премьером Британии

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Трамп заявил, что Джонсон будет «великим» премьером Британии

Вашингтон, 23 июля. Глава Белого дома Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона после его избрания на пост главы правительства Великобритании.

«Поздравляю Бориса Джонсона с тем, что он стал новым премьер-министром Великобритании», — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

При этом Трамп выразил уверенность в то, что Джонсон будет «великим» премьер-министром страны.

Во вторник были объявлены заключительные итоги выборов лидера Консервативной партии — им стал Борис Джонсон. Прежний лидер тори Тереза Мэй решила уйти в отставку с поста в июне текущего года после того, как не смогла справиться с проблемами выхода Соединенного Королевства из Европейского союза (Brexit) и консолидировать силы партии. В отставку с поста премьер-министра Мэй уйдет в среду, 24 июля, после чего в должность премьера вступит Джонсон. Новый лидер консерваторов назвал одним из своих главных задач войну с оппозицией.

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