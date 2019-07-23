Названы песни, которые россияне чаще всего ищут в Shazam

Москва, 23 июля. Составлен топ-10 песен, которые россияне чаще всего ищут с помощью приложения Shazam. Композиции, пользующиеся наибольшим интересом у жителей России с января по июнь 2019 года, назвали разработчики сервиса.

Чаще всего в первом полугодии на территории РФ пользователи Shazam пытались найти трек российской поп-певицы Zivert — «Life». На второй строчке списка оказалась композиция диджея Ilkay Sencan — «Do it». Также в топ-3 попал трек американского продюсера и диджея с вокалисткой: Aaron Smith feat. Luvli — «Dancin (Krono Remix)».

Кроме того, среди десяти песен, которые чаще всего разыскивали россияне с помощью Shazam в первом полугодии 2019, оказались треки Artik & Asti feat. Артем Качер — «Грустный дэнс», Billie Eilish — «bad guy», Havana feat. Yaar — «I Lost You», Звонкий — «Golosa», Don Diablo feat. Emeli Sande & Gucci Mane — «Survive», Ariana Grande — «7 Rings» и Filatov & Karas — «Au Au».

Также разработчики приложения назвали трек, который с января по июнь 2019 года чаще всего пытались определить пользователи Shazam по всему миру. Топ возглавила песня «Calma (Remix)» исполнителей Pedro Capo и Farruko, сообщает «Культуромания». А самыми запрашиваемыми в Shazam исполнителями стали Calvin Harris, Billie Eilish и Drake, пишет «Газета.ru».

Ранее сервис распознавания песен назвал самые популярные музыкальные запросы 2018 года. Рейтинг возглавила композиция «Solo» британского коллектива Clean Bandit и американской исполнительницы Demi Lovato.