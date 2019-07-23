Назван доход Петербурга за первые шесть месяцев 2019 года

Санкт-Петербург, 23 июля. Бюджет Петербурга за первое полугодие получил 304 миллиарда рублей доходов, а расходы составили 286 миллиардов рублей, сообщил глава комитета по финансам Алексей Корабельников.

В Смольном состоялось заседание правительства под руководством главы Петербурга Александра Беглова. Председатель комитета по финансам представил отчет.

По словам Алексея Корабельникова, больше всего доходов поступило от физических лиц – 41,6%. Еще 33,4% принес налог на прибыль организаций, пишет издание «Петербургский дневник».

По сравнению с цифрами за аналогичный период 2018 года доходы выросли на 14,2%. Петербургские чиновники отметили позитивную тенденцию.

Напомним, что бюджет Петербурга предполагает получение доходов в размере 592 миллиарда рублей, а расходы составят 644 миллиарда рублей. В сентябре текущего года власти рассмотрят вопрос о корректировке бюджета, исходя из реально полученных доходов.

Ранее глава Петербурга призвал чиновников обратить внимание на развитие промышленности, это позволит увеличить доходы города.