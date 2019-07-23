Милонов назвал «русофобским механизмом» идею Вакарчука о «сосуществовании» Украины с РФ

Москва, 23 июля. Инициатива главы партии «Голос» Святослава Вакарчука о необходимости принять закон, который будет регламентировать «сосуществование» Украины с Россией, является очередной акцией ухудшения отношений между странами. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее лидер рок-группы «Океан Эльзы» и глава партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил о необходимости принять закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной. По мнению Вакарчука, Украина «страдает» из-за действия политических «двойных стандартов». Музыкант уверен, что украинские власти должны принять закон о «сосуществовании двух стран», который будет «четко определять, что можно, а что — нет».

Депутат Госдумы Виталий Милонов подчеркнул, что власти Украины пытаются ограничить общение между россиянами и украинцами. Однако российская сторона нацелена на нормализацию отношений между странами и простыми людьми.

«Мы хотим, чтобы простые жители Украины не чувствовали этого громадного дискомфорта от придуманных ограничений. Вакарчук же хочет, чтобы это было максимально регламентировано», — сказал Милонов.

Он также добавил, что инициатива Вакарчука является «глупостью и русофобским механизмом», который направлен на то, чтобы усложнить жизнь украинским гражданам. Парламентарий напомнил, что украинские политики продолжают создавать границы и препятствия для общения людей и развития нормальных взаимоотношений, передает телеканал «360».

«Под видом закона они сделают очередную акцию ухудшения отношений», — подчеркнул Милонов.

21 июля на Украине состоялись досрочные выборы в Верховную раду. По предварительным данным, а в украинский парламент прошла партия «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.