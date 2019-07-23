В ГД сообщили об «осторожном оптимизме» в отношении нового британского премьера Джонсона

Бывший мэр Лондона и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон победил на выборах лидера правящей Консервативной партии и уже завтра сменит Терезу Мэй в должности британского премьер-министра.

За кандидатуру Бориса Джонсона проголосовали 92 153 рядовых члена Консервативной партии, а за его оппонента Джереми Ханта — 46 656.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей выразил осторожную надежду на то, что антироссийская риторика Лондона изменится с приходом Джонсона на пост премьер-министра.

«По крайней мере, будучи главой британского Форин-офис, Борис Джонсон однажды приезжал в Москву и встречался с нашим министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Насколько я знаю, эти переговоры прошли довольно продуктивно. И это дает надежду на то, что Борис Джонсон продолжит разговаривать с Россией», — сказал Антон Морозов.

При этом парламентарий подчеркнул, что оптимизм в отношении новых премьер-министров Великобритании должен быть осторожным.

«Понятно, что решения по принципиальным вопросам принимает королева, которая формально является главой Великобритании, но тем не менее премьер-министры имеют большое значение. Борис Джонсон — безусловно, личность весьма экстравагантная. Но, насколько я понимаю, он является компромиссной фигурой для столь неоднозначной внутренней и внешней политики, которую сейчас реализует Лондон. Поэтому будем надеяться хотя бы на диалог, а там видно будет», — сказал член думского комитета по международным делам.

Антон Морозов добавил, что с уходом Терезы Мэй должна сойти на нет и история с отравлением Скрипалей.

«Это такая фейковая история, которая себя уже исчерпала, и возвращаться к ней в качестве русофобской страшилки было бы неоправданно со стороны Бориса Джонсона. Но британская политика сейчас настолько непредсказуема, что от них можно всякого ожидать», — добавил Антон Морозов.

Напомним, Борис Джонсон был мэром Лондона в 2008–2016 годах, с июля 2016-го по июль 2018-го он являлся министром иностранных дел Великобритании. Подал в отставку из-за разногласий по поводу выходы страны из Евросоюза.

Став новым лидером тори, Джонсон заявил, что выведет Британию из ЕС до 31 октября 2019 года.