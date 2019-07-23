В Киеве объяснили, почему Порошенко больше никогда не получит власть

Экс-президент Украины Петр Порошенко не сможет добиться каких-либо успехов на политическом поле страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил украинский политолог Николай Михальченко. По словам президента Украинской академии политических наук, «Порошенко — это прошлое Украины».

«Власти он никогда не вернет», — убежден Михальченко.

Дело в том, что Порошенко и его команда полностью скомпрометировали себя за пять лет у власти, пояснил собеседник ФАН.

Сейчас же Украина начинает жить по новым правилам, рассуждает политолог. Зеленский не имел партии старого типа, он опирался на собственные силы. На политическое поле Украины выходят новые партии.

«Старые партии поймут, что они устарели. Нельзя работать в стереотипах двадцатого века», — пояснил Михальченко.

Новые парламентские партии, такие как «Слуга народа» и «Голос», теснят со всех сторон партии старого типа.

«Зеленский не будет стремиться стать новым олигархом, не будет искать свои доходы в каждой сфере», — указал собеседник ФАН.

Однако тем не менее президент Украинской академии политических наук прогнозирует возникновение ряда политических конфликтов на Украине.

«Старые силы никогда не сдаются. Посмотрите сейчас в Интернете, насколько активны сторонники Порошенко. Они имеют только несколько процентов поддержки, но бухтят так, будто бы они властелины Украины», — возмутился политолог.

Но эти конфликты будут успешно преодолены, выразил надежду политолог.

«Я настроен оптимистически. Уверен, что Украину ждут перемены к лучшему», — сказал он.

Порошенко же на Украине ждет печальная судьба.

«А когда власти начнут рассматривать уголовные дела относительно Петра Порошенко, то народ поймет, насколько Порошенко врал народу и как он обкрадывал народ», — указал политолог.

Также у Петра Порошенко нет ресурсов для силового изменения расклада политических сил в стране.

«Порошенко — пройденный этап для Украины. Он ничего не устроит, он не предложит украинскому народу ничего нового», — подчеркнул Михальченко.

В это воскресенье на Украине прошли парламентские выборы. На них победу одержала партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа». За партию украинского президента отдали голоса 43,11% граждан.