Huawei показала смартфоны Honor 9X и 9X Pro

Пекин, 23 июля. Китайская компания Huawei официально представила новые смартфоны Honor 9X и 9X Pro.

Стандартная версия получила экран на 6,59 дюйма, двойную и фронтальную камеру, процессор Kirin 810 и 128 ГБ флеш-памяти. Объем оперативной памяти составляет 4, 6 или 8 ГБ в зависимости от комплектации. Продвинутая же модель 9X Pro отличается наличием третьего модуля в основной камере и большим объемом флэш-памяти (256 ГБ). Оба устройства поддерживают технологию GPU Turbo 2.0, которая обеспечивает максимальную производительность во время игр.

Отметим, что предыдущая версия Honor 8 была признана лучшим мобильным телефоном в среднем ценовом сегменте.

Накануне компания Asus продемонстрировала новый игровой смартфон ROG Phone II, который претендует на звание самого мощного телефона в мире. Новинка получила 6,59-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей, а его быстродействие обеспечивает процессор Snapdragon 855 Plus и 12 гигабайт оперативной памяти.