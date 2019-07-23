В России могут запретить МФО кредитовать граждан под залог жилья

Москва, 23 июля. Госдума приняла во втором чтении проект о запрете микрофинансовым организациям (МФО) кредитовать россиян под залог жилья.

Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы во главе с председателем нижней и верхней палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нелегальные кредиторы, как мы их называем на профессиональном языке, чтобы не портить имидж настоящих бизнесменов, — это проблема для нашей страны. Они берут в залог имущество и потом начинают его присваивать разными мошенническими способами», — рассказал ФАН депутат Евгений Шулепов.

По словам члена профильного комитета Госдумы по финансовому рынку, на данный момент наблюдается сложная ситуация в данной сфере, несмотря на принятые и правительством, и Центральным банком меры.

«Рынок нелегального кредитования растет — в последний год он вырос на 15%. Принятые меры неэффективны. Для того чтобы остановить это крайне негативный для заемщиков процесс — процесс лишения единственного жилья — и был подготовленный данный законопроект», — отметил Шулепов.

Депутат пояснил, что россияне зачастую не слишком финансово грамотны и зачастую подписывают документы, веря на слово и не читая собственно текст документа, — а суды встают на сторону нелегального кредитора, так как документы подписаны и обязательства должны быть исполнены.

Член фракции «Единая Россия» также рассказал о поправках к проекту, принятых во втором чтении.

«Есть поправка, инициатором которой является Центральный банк, о том, что микрофинансовые организации, которые имеют государственный пакет в уставном капитале, от этой обязанности (не кредитовать под залог жилья. — Прим. ФАН) освободить», — уточнил депутат.

При этом он отметил, что запрет все же должен действовать в отношении всех МФО.