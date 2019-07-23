Госдума приняла во втором чтении закон о поиске детей с помощью геолокации

Москва, 23 июля. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении закон, который упростит возможности в поиске пропавших детей посредством использования данных их мобильных устройств, в частности геолокации. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Законопроект дополняет федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» новой частью статьи, которая позволит органам вести такой поиск при ряде условий: родители должны дать письменное согласие на использование данных, руководитель органа, ведущего поиск, должен подписать мотивированное постановление, и уведомить об этом суд в течение 24 часов.

Инициаторами внесения поправок стала группа депутатов, в том числе Ирина Яровая, Ирина Роднина, Петр Пимашков и другие.

«Это время может оказаться бесценным, если, например, ребенок заблудился, потерялся, или с ним случилась беда», — объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно статистике, которую привели депутаты, за последние пять лет в розыск было объявлено около 40 тысяч детей. В прошлом году разыскивалось около восьми тысяч, а за три месяца 2018 года — 2,5 тысячи детей.

Во вторник Госдума приняла во втором чтении еще один законопроект, касающийся детей. Как сообщил корреспондент Федерального агентства новостей, депутаты одобрили закон об изменении правил выплат детских пособий. Как объяснил Володин, речь идет об изменении порога уровня доходов, при котором назначается ежемесячная выплата на первого и второго ребенка. Ожидается, что выплаты могут быть назначены около 70% семей, где родился первый или второй ребенок.