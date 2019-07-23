Москва, 23 июля. Глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев прокомментировал избрание Бориса Джонсона лидером тори. Свое мнение он выразил в Facebook.

Ранее руководителем британской Консервативной партии был избран экс-министр иностранных дел и бывший мэр Лондона Джонсон. В среду, 23 июля, он станет премьером страны — после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.

Косачев прокомментировал избрание Бориса Джонсона лидером тори. Косачев выразил мнение, что британскую политику «ждут штормы и землетрясения, а отношения Москвы и Лондона — кладбищенское уныние». Он назвал назначение «внутренней британской компетенцией». Политик подчеркнул, что Лондон имеет право выбирать себе любых лидеров. Глава международного комитета Совета Федерации РФ подчеркнул, что избрание Джонсона лидером консерваторов и его последующее утверждение в позиции премьера можно считать событием «из того же разряда странностей, которые относятся к внутренней компетенции этой страны».

Бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон получил наибольшую поддержку тори на выборах лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного королевства. Об этом после подсчета голосов заявила представитель Комитета 1922 парламентской фракции консерваторов Шерил Гиллан.

За Джонсона проголосовали 114 депутатов из 312. Следом за экс-главой МИД Британии идут нынешний министр иностранных дел Джереми Хант и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув.

Всего во второй тур вышли семь из десяти кандидатов. Следующий раунд намечен на 18 июня. Новый лидер партии и правительства должен быть выбран до конца июля.

Ранее глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена покинуть пост лидера Консервативной партии, что означает ее отставку с должности премьер-министра.

Мэй была вынуждена сделать заявление об отставке под давлением однопартийцев и членов правительства, которых не удовлетворил новый вариант соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

Напомним, летом 2017 года британские власти начали переговоры о выходе Великобритании из ЕС. Наибольшую неопределенность вызвали вопросы, связанные с экономикой и торговлей. Итоговый документ об отношениях между Великобританией и Евросоюзом должен был быть утвержден к началу осени 2018 года. В ноябре 2018 года Брюссель и Лондон согласовали предварительный вариант соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС, который включал механизмы экономических взаимоотношений после Brexit. Однако депутаты парламента Великобритании отказались поддержать данное соглашение. Процесс выхода Великобритании из состава ЕС должен был полностью завершиться к маю 2019 года.