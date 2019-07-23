В Госдуме напомнили Киеву, как «Ощадбанк» похитил миллиарды у крымчан

Симферополь, 23 июля. Киевским властям следует вспомнить об украденных у крымчан миллиардах, прежде чем думать о взыскании с России убытков за Крым, заявил депутат Госдумы Андрей Козенко.

Так парламентарий отреагировал на постановление Киевского апелляционного суда, признавшего законным решение международного арбитража о взыскании с Москвы убытков из-за утраты «Ощадбанком» крымских активов в Крыму. После этого финансовая организация получила лист для исполнения судебного решения на Украине​​​.

По мнению Козенко, Киеву следует следует вспомнить о миллиардах, украденных Украиной с депозитов и со счетов физических и юридических лиц, а также госучреждений Крыма, а уж только потом «считать, сколько еще денег можно «отсудить» у России», пишет РИА Новости.

Депутат добавил, что Украине свои претензии по возвращению активов «Ощадбанка»следует предъявлять организаторам майдана на Украине, а вовсе не властям РФ

«Все они (организаторы госпереворота. — Прим. ФАН) известны пофамильно», — подчеркнул Козенко.

Напомним, «Ощадбанк» в ноябре минувшего года заявил, что выиграл в парижском Арбитражном трибунале иск против России на 1,3 млрд долларов (1,1 миллиарда из них составляют сами убытки, остальное – проценты). Российская сторона это решение не признает. В Москве пояснили, что у арбитража в Париже не было юрисдикции рассматривать это исковое заявление.

Крым воссоединился с Россией после госпереворота на Украине в марте 2014 года. Крымчане провели референдум, на котором единогласно проголосовали за воссоединение с РФ. Однако Киев все равно считает полуостров своей территорией.