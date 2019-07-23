Клишас объяснил необходимость усиления контроля над электронной почтой

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и другие члены Совфеда внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий ряд ограничений при пользовании электронной почтой.

Если соответствующий закон будет принят, электронной почтой смогут воспользоваться только идентифицированные пользователи, а почтовые сервисы будут обязаны ограничить передачу электронных писем с запрещенной в РФ информацией.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 101 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» подписан сенаторами Андреем Клишасом и его заместителями Александром Башкиным, Людмилой Боковой и Александром Карлиным. Ответственными за подготовку изменений в законодательство авторы предлагают назначить ФСБ, Минкомсвязи и Роскомнадзор.

В комментарии для Федерального агентства новостей сенатор Клишас объяснил необходимость принятия такого закона. По мнению члена Совфеда, поправки, внесенные в имеющуюся редакцию закона об информации, помогут более успешно предотвращать преступления, направленные против общественной безопасности.

«Речь идет, в частности, о таких преступлениях, как заведомо ложное сообщение об акте терроризма, о готовящемся взрыве, поджоге и т. д., — отметил сенатор. — Таким образом, речь идет о действиях, создающих опасность гибели людей, либо наступления других общественно опасных последствий».

По мнению автора законопроекта, общественная опасность этих преступлений даже снимает вопрос, какие конкретно цели преследует потенциальный преступник.

«Мотивом этих действий может быть что угодно: хулиганские побуждения, желание «проверить качество и быстроту» работы правоохранителей, и так далее», — говорит член Совфеда.

У преступника могут быть и корыстные мотивы, не исключает собеседник ФАН: например, намерение помешать работе какой-то конкретной организации.

«В результате таких действий наносится серьезный ущерб как гражданам, так и государству в целом», — говорит Клишас.

Сенатор напоминает, что в подобных случаях компетентные органы всегда действуют, исходя из того, что угроза может быть вполне реальной. По всем поступившим анонимным сообщениям проводятся проверки, принимаются меры по поиску взрывных устройств, работают кинологи, сотрудники правоохранительных органов, медики, также проводится обязательная эвакуация граждан.

«Все это вызывает у людей чувство страха, незащищенности и дискомфорта, нарушаются нормальные графики работы организаций и предприятий общественного транспорта», — говорит член Совфеда.

Сенатор напомнил, что в 2019 году российские города буквально захлестнула волна рассылок электронных писем с заведомо ложными сообщениями о «минировании». Провокационные электронные письма получили сотни органов государственной власти, объектов социальной или транспортной инфраструктуры, напомнил он.

«Как правило, злоумышленники приурочивают такие действия к значимым общественно-политическим и спортивным мероприятиям, — говорит глава профильного комитета СФ. — Это влечет за собой вынужденное отвлечение сил и средств для предотвращения мнимой угрозы, а в результате — затрудняет обеспечение безопасности проведения подобных мероприятий. При этом анонимность почтовых сервисов позволяет виновным уходить от ответственности».

Новый законопроект поможет положить конец подобным преступлениям, считают авторы документа. Законопроект вводит понятие «организатор сервиса электронной почты». Этот уполномоченный орган будет обязан допускать до пользования электронной почтой только идентифицированных пользователей Интернета. Идентификацию предлагается проводить с использованием телефонного номера на основании договора об идентификации, который будет заключаться организатором сервиса электронной почты с оператором связи.

В сопроводительной справке к документу сообщается, что в законопроекте также предусмотрены способы борьбы со спамом и другими нежелательными рассылками.

«Кроме того, организатор должен обеспечить ограничение рассылок и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ», — пояснил Андрей Клишас.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев уже раскритиковал законопроект как неконституционный и неисполнимый. Ответ Маринчеву от председателя комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича читайте в ближайшее время на сайте ФАН.