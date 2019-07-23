Сирия заявила, что российские компании получат преференции в работе по восстановлению САР

На днях исполнилось 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Сирией. Посол арабской республики в РФ Рияд Хаддад по этому случаю дал большое интервью агентству «Интерфакс», в котором рассказал об актуальном состоянии и дальнейших перспективах взаимосвязей наших стран. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Представитель официального Дамаска заметил, что в последнее время сотрудничество наших государств заметно укрепляется. Только за 2018-й год товарооборот увеличился почти на 40%. Дело в том, что САР в нелегкий период послевоенного восстановления нуждается в широкой иностранной помощи. По словам Хаддада, страна рада применить богатый опыт российских компаний, прежде всего — в сфере строительства и энергетики.

Он добавил, что подобное партнерство будет иметь взаимовыгодный характер, и потому при выборе того, с кем именно сотрудничать в рамках того или иного проекта, сирийцы будут отдавать приоритет компаниям из РФ. Не только ввиду их опыта и специфики рынка, но и благодаря масштабному и эффективному участию российских сил в освобождении САР от террористов.

«Дружественные государства, которые встали на сторону Сирии и ее народа в войне против терроризма… имеют приоритет участия в процессе возрождения. Именно по этой причине, а также, конечно, благодаря колоссальному опыту, накопленному ими в нефтяной, энергетической и строительной отраслях, российские компании сейчас и имеют весомые преференции», — пояснил посол.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил в комментарии для ФАН, что начало тесных контактов между Москвой и Дамаском восходит еще к 40-м годам прошлого столетия. Сирийский же конфликт показал, что они не просто стратегические партнеры, но и настоящие друзья.

«У нас очень давняя и славная история взаимоотношений в САР. На протяжении всех этих 75 лет мы были союзниками, и за это время Россия много сделала для развития арабской республики. Та усиленная помощь, которую РФ оказывает сирийцам сейчас в условиях вооруженного конфликта и начала восстановления, стало не просто важной, а спасительной для страны. Так, российские силы сыграли ключевую роль в победе над террористами на территории республики, которые угрожали всему населению и государственности», — напомнил эксперт.

Помимо этого, Москва параллельно поддерживала Дамаск и на других фронтах, страдающий из-за не только нашествия радикальных исламистов, но и чудовищного давления международной общественности.

«Сейчас еще продолжается противостояние остаткам бандформирований, которые пока занимают ряд районов Сирии. То есть ведется битва за полное восстановление территориальной целостности страны. Параллельно российская сторона оказывает дипломатическую помощь, отражая несправедливые нападки на арабскую республику со стороны Запада, и в первую очередь — Соединенных Штатов, которые стремятся продлить состояние кризиса и хаоса. Кроме того, РФ фактически запустила политическое урегулирование обстановки в САР, налаживая процессы как внешнего, так и внутреннего диалога по Сирии, прежде всего посредством создания переговорных площадок в нынешнем Нур-Султане и Сочи», — заметил наш собеседник.

При этом на протяжении всей войны россияне не забывали и о простых сирийцах, которым зачастую не доставало самого необходимого. Гуманитарные акции с выдачей нуждающимся продуктов питания, питьевой воды, лекарств, теплых вещей, одежды и всего остального продолжались все эти годы и не прекращаются до сих пор.