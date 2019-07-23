Глава ЦИК назвала невозможной регистрацию всех кандидатов на выборы

Москва, 23 июля. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала внести изменения в законодательство в связи с ситуацией на выборах в Мосгордуму. Глава ЦИК подчеркнула, что невозможно зарегистрировать всех кандидатов.

«Зарегистрировать всех — это нереально. В законодательство нужно вносить существенные изменения. Я потребую, чтобы мы тщательно, индивидуально разбирались, максимально открыто, чтобы ни у кого не было сомнений», — приводит слова Памфиловой корреспондент Федерального агентства новостей.