Страны европейского союза опасаются возможности сближения России и Украины после выборов в Верховную раду. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

Газета подчеркивает, что среди жителей Украины, поддержавших партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа», большое количество людей, которые одобряют нормализацию отношений с российской стороной.

Die Welt считает, что на Украине развиваются тенденции, имеющие много общего с европейскими. Так, например, издание полагает, что политическими лидерами становятся не профессионалы и растет критика в адрес элит.

Немецкое издание преувеличивает возможную угрозу ЕС от сближения России и Украины после выборов в Верховную раду, считает экономист и политолог Александр Дудчак.

«Европа не вся боится, потому что она неоднородная, и в разных странах существуют различные мнения. Политические партии европейских стран по-разному относятся к ситуации, которая действует уже более пяти лет на Украине после государственного переворота», — заявил политолог в беседе с Федеральным агентством новостей.

Однако некоторые политические силы в Европе выступают за то, чтобы между Россией и Украиной возобновились нормальные отношения во всех сферах, в том числе в политической и экономической, говорит эксперт.

«Это было бы на руку и европейским странам, т. к. этот надуманный повод, после которого были введены санкции против России и ответные санкции против европейских стран, принес одни убытки. Европа наоборот должна способствовать скорейшему восстановлению мира», — сообщил Дудчак.

Также газета заявляет, что население Украины устало от гражданской войны в Донбассе, и новый президент будет учитывать их интересы.

Die Welt прогнозирует, что Владимир Зеленский откажется от политики экс-президента Украины Петра Порошенко и будет добиваться компромисса с Москвой.