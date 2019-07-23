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Глава ФСВТС объяснил, почему угрозы США не подействовали на желающих купить С-400

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Глава ФСВТС объяснил, почему угрозы США не подействовали на желающих купить С-400

Москва, 23 июля. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев объяснил, почему угрозы США не повлияли на желающих приобрести российскую систему ПВО С-400.

Шугаев отметил, что контракт на поставку Анкаре российских С-400 состоялся. На текущей неделе будет завершен первый этап.

Глава ФСВТС поблагодарил турецких партнеров за стойкость, напомнив о том, что США неоднократно высказывали свое недовольство сделкой Анкары с Москвой и угрожали отказом предоставить Турции американские военные самолеты F-35. Шугаев объяснил, почему угрозы США не повлияли на существующих и потенциальных партнеров России.

«Все дело в том, что система С-400 — это лучшая система (ПВО), я с довольствием ее рекламирую, — подчеркнул он. — Я вам одно могу сказать, что желающих купить С-400 не убавлялось».

Глава ФСВТС объяснил, почему угрозы США не подействовали на желающих купить С-400

Напомним, США допускали ввести против Турции санкций из-за сделки по С-400. По мнению Вашингтона, российское ПВО несовместимо со стандартами НАТО. В Анкаре в свою очередь заявили, что российские ЗРК будут использоваться независимо от систем Североатлантического альянса. Закупка С-400 не сможет нанести ущерба истребителям F-35, а также не будет раскрывать связанную с ними чувствительную информацию, заверили в МИД Турции.

В начале июня президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара не собирается отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.

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