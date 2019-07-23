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Возлюбленную Чадова уличили в измене мужу с актером

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Возлюбленную Чадова уличили в измене мужу с актером

Москва, 23 июля. Известный актер Андрей Чадов решил проститься с холостяцкой жизнью и отправиться под венец с 24-летней Анастасией Виноградовой. Однако девушка уже была замужем, что не мешало ей изменять супругу, об этом рассказала одноклассница Виноградовой.

В последнее время 39-летний актер все чаще появляется на публике со своей молодой избранницей, в окружении актера поговаривают о скорой свадьбе. Однако знакомые с Виноградовой считают, что девушка использует роман с актером как трамплин для будущей карьеры в кино.

«Это с виду Настя Виноградова такая стесняшка-очаровашка, а на самом деле — типичная карьеристка. Чадов ей нужен как трамплин, билетик в мир знаменитостей. Всегда хвалилась дорогими шмотками, фотографировалась со звездами», — рассказала одноклассница девушки.

Кроме того, знакомая Виноградовой отметила, что в момент встречи с актером девушка готовилась к свадьбе с Сергеем Ефремовым. Подруга призналась, что возлюбленная актера стала изменять мужу, как только познакомилась с Чадовым.

Комментируя расставание, бывший муж Виноградовой отметил, что проблем у пары не было. При этом рассказывать подробности расставания он отказался.

«Проблем у нас не было. Просто так получилось… Друзья знают всю правду. Публично грязь лить на Настю не буду. А если честно, я пока не готов говорить на эту тему», — заявил бывший супруг Виноградовой.

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