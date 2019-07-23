Западную Европу накроет аномальная жара

Париж, 23 июля. Метеорологи предупредили жителей Западной Европы о надвигающейся аномальной жаре, которая в ближайшие дни накроет Францию, Германию, Бельгию, Голландию и Швейцарию.

Согласно прогнозу Всемирной метеорологической организации, температура воздуха в перечисленных странах на этой неделе поднимется до 40 градусов по Цельсию.

Отметим, что аномальная жара также может прийти в Испанию и Португалию. Мадрид и Лиссабон уже объявили повышенную угрозу в связи с опасностью возникновения лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что синоптики этим летом уже зарегистрировали температурный рекорд во Франции. В городе Верарг столбик термометра в июне показал 46 градусов по Цельсию — это самая высокая температура, которая когда-либо наблюдалась на территории страны.

Предыдущие аномальные показатели во Франции отмечены в южном городе Галларг-ле-Монтюе, там столбики термометра показали 45,9 градуса выше нуля. Последний раз такая жара установилась 12 августа 2003 года также на юге страны.

От жары также страдают и Соединенные Штаты, где уже умерло шесть человек. Столбики термометров на большей части территории страны показали 32-37,8 градуса Цельсия.