Депутаты требуют не допускать рисовавших липовые подписи «кандидатов» на выборы в МГД

Москва, 23 июля. Муниципальные депутаты из разных округов Москвы проводят пикеты у здания Московской городской избирательной комиссии (МГИК) с требованием не допускать на выборы в Мосгордуму тех, кто нарушил закон. Они высказываются за то, чтобы выборы прошли по закону, который един для всех. Многие подчеркивают, что тезис оппозиции в нарушении закона зарегистрировать всех без исключений является нарушением законности в принципе.

Пикетирование спровоцировали действия оппозиции, которая требует допустить до выборов их так называемых «независимых кандидатов», нарушивших закон путем подделки подписей. Участники пикета считают, что нарушившие законодательство кандидаты не должны быть зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Муниципальные депутаты, у которых за плечами есть опыт работы с избирателями и сбора подписей, высказываются против допуска нарушителей на выборы. На плакатах пикетчиков написано требование: «Не допускай».

«Независимые кандидаты», которые на каждом шагу кричат о верховенстве права, не прочь и сами нарушить закон. Один из вопиющих случаев незаконных действий представителей либеральной общественности, которые намеревались участвовать в гонке за депутатское кресло, — сбор подписей у мертвецов. Как выяснилось, в подписных листах ряда оппозиционных «кандидатов» фигурировали имена давно умерших людей. Подделка подписей является в России уголовным преступлением, нарушители могут отделаться штрафом, но также и получить наказание, связанное с лишением свободы.

Кроме того, оппозиционеры выводят своих единомышленников на несогласованные с властями митинги. Тем самым, по сути, подвергают своих сторонников опасности. При этом многие организаторы подобных публичных мероприятий неоднократно судимы.

Оппозиционные кандидаты, мечтающие пробраться во власть, сами понимают, что нарушают закон. Так, руководитель Общественного штаба наблюдения за выборами Алексей Венедиктов ранее сообщал, что юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», протеже скандального блогера Алексея Навального Любовь Соболь «сама вычеркнула 150 подписей, сдав остальные».

Судя по всему, скандальная активистка надеялась, что добытые обманным путем автографы избирателей признают в комиссии, не заметив подтасовок. При проверке документов вскрылась ложь Соболь — липовые подписи — и «борцу за справедливость» отказали в регистрации в качестве кандидата в МГД. Вердикт Мосгоризбиркома и окружной комиссии законный, и оснований не верить этим структурам нет, сообщают юристы.

«Создается впечатление, что «независимые кандидаты» сами живут не по закону, а по своим «понятиям», и хотят, чтобы выборы прошли под их диктовку», — рассказали ФАН пикетчики.

Оппозиция, судя по всему, понимая, что проиграет выборы, начала оказывать давление на МГИК еще до конца избирательной кампании. Они начали штамповать петиции, а затем проводить незаконные митинги. Кроме того, они продолжают давить на главу ЦИК Эллу Памфилову, которая вышла с больничного и согласилась провести с «независимыми кандидатами» во вторник встречу.

Москвичи, выступающие за соблюдение закона, заявили также, что оппозиционеры не смогут предоставить суду ни одного аргумента в свою пользу, поэтому оказывают давление на членов ОИК, МГИК и ЦИК.