Политолог назвал уход Мэй тупиком британской политики

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поняла, что нельзя так просто выйти из Европейского союза; будущий премьер обречен. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Последняя встреча

Тереза Мэй провела во вторник, 23 июля, последнюю в ее нынешнем статусе встречу кабинета министров.

В среду Мэй предстоит провести последнюю сессию ответов на вопросы парламентариев, после чего она отправится к королеве Елизавете Второй в Букингемский дворец с прошением об отставке.

Как сообщил во вторник правящий комитет партии, главой Консервативной партии Великобритании ожидаемо избран бывший глава министерства иностранных дел и бывший мэр Лондона Борис Джонсон.

Тупик британской политики

Как отметил Андрей Иванов, парадокс Терезы Мэй заключается в том, что она пришла на волне Brexit и из-за него же уходит. Она стала премьером Великобритании как человек, который должен был реализовать волеизъявление жителей страны.

«И в этом виден тупик британской политики. Когда она столкнулась с реальностью, выраженной в конкретных цифрах, а не политических лозунгах, то поняла, что просто так Соединенное Королевство не может выйти из Евросоюза. В результате этого шага потеряют абсолютно все стороны, причем значительно. И вот Мэй не смогла решить конкретных проблем. Просто потому, что однозначных решений и быть не могло», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт напомнил, что Мэй постоянно подталкивали политики, которые могли себе позволить мыслить политическими лозунгами. Но очевидно, что преемник Мэй столкнется с теми же самим проблемами и с новым политическим кризисом.

«В то же время необходимо отметить, что реализация Brexit лежит еще в культурном поле. Англичане проголосовали за выход из ЕС, чтобы сохранить свою идентичность и не превратиться в неких «усредненных европейцев». Это куда важнее экономики. Но экономика пострадает, а это вызовет недовольство общества. Отказ от Brexit вызовет культурный шок. Так что премьер Великобритании сейчас обречен (неважно, кто будет на этом посту) находиться между угрозой экономических потрясений и необходимостью сохранения цивилизационного выбора», — заключил Андрей Иванов.

Тереза Мэй приняла решение сложить свои полномочия и ушла с должности лидера тори 7 июня 2019 года.