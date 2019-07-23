Британцы обвинили Меган Маркл и принца Гарри в нарушении королевского протокола

Лондон, 23 июля. Британцы раскритиковали Меган Маркл и принца Гарри за нарушение королевского протокола.
22 июля исполнилось шесть лет старшему сыну герцога и герцогини принцу Джорджу, который является наследником британского престола. По случаю торжества родители наследника опубликовали в Instagram несколько снимков Джорджа.
«Поздравляем с Днем рождения! Желаем тебе особенного дня и много любви», — написали Меган и принц Гарри.
???????????? Happy Birthday Prince George! The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share new photographs of Prince George to mark His Royal Highness's sixth birthday. This photograph was taken recently in the garden of their home at Kensington Palace by The Duchess of Cambridge. Thank you everyone for all your lovely messages!
Позднее многие британцы раскритиковали герцога и герцогиню, отметив, что они нарушили королевский протокол. Британские пользователи социальных сетей напомнили, что в любых поздравлениях члены королевской семьи упоминаются с полным титулом. Пользователи подчеркнули, что данный нюанс является непоколебимой вековой традицией. Они также напомнили, что Джордж является наследником королевского престола, поэтому подобное нарушение является очень грубым, передает «Вечерняя Москва».
При этом большая часть недовольства британцев была адресована Меган Маркл. Пользователи соцсетей подчеркнули, что именно Маркл опубликовала сообщение с поздравлением, однако «не посчитала нужным ознакомиться с протоколом королевской семьи», частью которой она также является.