Британцы обвинили Меган Маркл и принца Гарри в нарушении королевского протокола

Лондон, 23 июля. Британцы раскритиковали Меган Маркл и принца Гарри за нарушение королевского протокола.

22 июля исполнилось шесть лет старшему сыну герцога и герцогини принцу Джорджу, который является наследником британского престола. По случаю торжества родители наследника опубликовали в Instagram несколько снимков Джорджа.

«Поздравляем с Днем рождения! Желаем тебе особенного дня и много любви», — написали Меган и принц Гарри.

Позднее многие британцы раскритиковали герцога и герцогиню, отметив, что они нарушили королевский протокол. Британские пользователи социальных сетей напомнили, что в любых поздравлениях члены королевской семьи упоминаются с полным титулом. Пользователи подчеркнули, что данный нюанс является непоколебимой вековой традицией. Они также напомнили, что Джордж является наследником королевского престола, поэтому подобное нарушение является очень грубым, передает «Вечерняя Москва».

При этом большая часть недовольства британцев была адресована Меган Маркл. Пользователи соцсетей подчеркнули, что именно Маркл опубликовала сообщение с поздравлением, однако «не посчитала нужным ознакомиться с протоколом королевской семьи», частью которой она также является.