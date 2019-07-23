Два столичных клуба следят за нападающим «Крыльев»

Москва, 23 июля. Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев заинтересовал два московских клуба. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник, уточнив, что за 22-летним российским форвардом следят «Спартак» и «Динамо».

Как стало известно ФАН, трансфер футболиста в текущее окно маловероятен: оба клуба продолжат изучать игрока. Если Соболев будет выступать на том же уровне, что и в стартовых матчах РПЛ, весьма вероятно, он покинет самарский клуб. Отмечается, что «Крылья» оценивают своего футболиста в 3 миллиона евро.

Соболев выступает за самарский клуб с января 2018 года, куда он перешел из «Томи». Вторую половину прошлого сезона форвард провел в аренде в «Енисее», где в 10 матчах три раза отличился и один — ассистировал партнеру. В двух стартовых матчах текущего сезона футболист отличился трижды: на его счету дубль в победном мате с ЦСКА и гол в ворота «Арсенала».

Ранее начальник селекционного отдела «Крыльев Советов» Геннадий Голубин рассказал Федеральному агентству новостей о возвращении защитника Александра Анюкова в самарский клуб. Он назвал футболиста знаковой фигурой. По словам Голубина, у Анюкова был контракт с «Зенитом» как у играющего тренера, поэтому он перешел на условиях аренды.

Накануне ФАН стало известно, что московское «Динамо» не планирует увольнять главного тренера Дмитрия Хохлова. Источник уточнил, что в клубе доверяют 43-летнему специалисту и пока не собираются с ним расставаться.