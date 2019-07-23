ЦИК не изменит решение из-за проведения незаконных митингов

Москва, 23 июля. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова напомнила организаторам незаконных митингов в Москве, что акции не влияют на решения комиссии.

«Что касается принятия решений ЦИК, мы не политическая организация, мы правоприменительная, и эффект от митингов на ее решения – ноль!» — заявил Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что ЦИК обеспечивает контроль за тем, чтобы действующее законодательство четко исполнялось, в том числе нижестоящими комиссиями.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. О желании участвовать в выборах заявили более 400 кандидатов, однако после первого этапа кандидатов осталось 290. Для регистрации кандидатов необходимо было предоставить достоверные подписи москвичей в свою пользу, однако на этом этапе из предвыборной гонки выбыли 57 человек.

Мосгоризбирком отказался зарегистрировать всех кандидатов, у которых были найдены нарушения или которым не хватило подписей для регистрации, в том числе Марию Коледу, Андрея Соколова, Дмитрия Булыкина, Ирину Собянину, Сергея Троицкого, члена «Яблока» Сергея Митрохина и Елену Русакову, Юлию Галямин, Дмитрия Гудкова, Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Илью Яшина и других «независимых кандидатов» и представителей непарламентских объединений.

Несогласные с решением МГИК так называемые «независимые кандидаты» решили устроить митинг в Москве 20 июля. «Оппозиционеры» пригрозили, что будут собираться на незаконные акции каждый день, пока их не зарегистрируют, однако уже на второй день на митинг почти никто не пришел.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отметил, что требования зарегистрировать на выборы всех оппозиционеров, которых не допустили к избирательной гонке из-за большой доли «брака» в сданных в МГИК подписях, является политическим шантажом.