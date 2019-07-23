СБУ подозревает всех украинских кинопрокатчиков в сговоре с Россией

Киев, 23 июля. Абсолютно всех кинопрокатчиков на Украине заподозрили в сговоре с Россией и саботаже украинских фильмов. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на материалы суда.

По данным издания «Украинские новости», уголовное производство по данному факту было начато после обращения депутата Рады. Парламентарий заявил, что В&Н Film Distribution Company, Ukrainian Film Distribution, Kinomania, Volga Ukraine и Multi Media Distribution поделили между собой украинский рынок кинопроката. Ежегодно эти пять компаний, как утверждает депутат, получают порядка 100 млн млн долларов в виде кассовых сборов, пишет РИА Новости.

Кроме того, в материалах суда утверждается, что эти кинопрокатчики не просто являются «дочками» российских компаний, но конечные их владельцы являются не украинцы, а именно граждане РФ. Свою сверхприбыль на Украине кинодистрибьюторы, по данным депутата, пытаются скрывать с помощью финансово-хозяйственных операций с фиктивными «субъектами хозяйствования», а также с помощью сомнительных перечислений в адрес российских компаний за прокатные права. Издание уточняет, что в рамках расследования суд предоставил Службе безопасности Украины доступ к документам и банковским счетам Kinomania и Volga Ukraine

Напомним, в январе 2015 года Рада приняла заявление, в котором назвала Россию «страной-агрессором». Киевские власти упорно продолжают бездоказательно обвинять Москву во вмешательстве в свои внутренние дела.

Российская сторона в свою очередь неоднократно заявляла, что не является является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.