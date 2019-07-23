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Директор сгоревшего под Хабаровском детского лагеря рассказал подробности трагедии

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Директор сгоревшего под Хабаровском детского лагеря рассказал подробности трагедии

Хабаровск, 23 июля.  Директор хабаровского детского лагеря Максим Кузнецов заявил, что пожар разгорелся моментально, и палатки сгорели за 10 минут.

«Пожар начался в третьем часу ночи, и за десять минут все палатки сгорели. Мы ничего не тушили сами, все сгорело моментально, детей еле успели эвакуировать», — цитирует его RT.

Что послужило причиной пожара, Кузнецов не знает. По его словам, никаких тепловых пушек, открытых обогревательных приборов и открытого огня в палатках не было. Более того, лагерь получил сертификаты от Государственной противопожарной службы и Роспотребнадзора. Палатки также имели сертификат противопожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае погибли четыре ребенка. У всех погибших процент ожога тела составлял 90.

Следователи уже возбудили уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление СК России. Как сообщил ранее Федеральному агентству новостей источник в региональном МЧС, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с электроприборами.

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