Сирия, 23 июля. Обстрел ВС Турции в Хасаке привел к потерям в рядах SDF****. Курды подозреваются в организации вылазки в районе Джандариса в кантоне Африн. ВКС РФ и ВВС Сирии осуществляют совместные боевые вылеты на юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в поддержку САА на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции боевиков на границах «Большого Идлиба»; обследуют территории на северо-западе от Дейр-эз-Зора; подверглись обстрелу боевиков на севере Хамы.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обезвредила СВУ на въезде в Аль-Баб в северной части Алеппо.

Курды: подозреваются в организации новой вылазки в районе Джандариса в Африне; понесли потери в живой силе в результате обстрела ВС Турции на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Nour Radio сообщает о том, что неподалеку от города Джандарис в Африне неизвестными был застрелен один из бывших членов поддерживаемой Турцией группировки «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зенки», тогда как его пособник получил ранения. Предполагаемыми нападавшими считаются курдские радикалы, осуществляющие подпольную деятельность на территориях, занимаемых поддерживаемыми Турцией исламистами.

Тот же медиапортал заявляет о том, что курды также подозреваются в установке СВУ на въезде в город Аль-Баб. Отмечается, что взрывное устройство было обнаружено радикалами «Сирийской свободной армии» (ССА), после чего его удалось обезвредить.

Между тем в западной части Алеппо возобновились боевые вылеты сирийских ВВС. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), авиаудары самолетов ВВС САР пришлись по огневым позициям джихадистов в районе населенных пунктов Аль-Бавабия и Заммар. Напомним, днем ранее боевики, дислоцирующиеся здесь, провели обстрелы жилых кварталов административного центра региона.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обследуют территории вокруг населенного пункта Ат-Табни к северо-западу от административного центра провинции в поисках так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1. Город находится на побережье реки Евфрат, которая отделяет зоны контроля САА и «Демократических сил Сирии» (SDF). Как известно, в оккупированных курдами и силами международной коалиции районах провинции нередко наблюдаются вылазки боевиков террористической группировки, которым до сих пор удается скрываться в пустынных областях.

Провинция Идлиб

В южной части провинции не прекращается работа ВВС Сирии. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), самолеты авиации САР наносят точечные авиаудары по укрепрайонам исламистов в окрестностях населенных пунктов Тель Тукан, Дейр Сунбул и Аль-Хамидия. В поддержку сирийских ВВС боевые вылеты в регионе также осуществили ВКС России. Тот же источник передает, что самолеты ВКС РФ были замечены в районе поселения Аль-Кинда. Напомним, боевые действия на линии разграничения сил вспыхнули ввиду регулярного нарушения боевиками режима тишины, действующего в демилитаризованной зоне на границах «Большого Идлиба».

Провинция Хама

Исламисты вооруженной оппозиции продолжают вести огонь по населенным пунктам в зоне контроля Сирийской арабской армии (САА), провоцируя правительственные войска на ответные действия. Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что под обстрелом боевиков вновь оказались поселения в районе города Джурин на северо-западе Хамы.

Кроме того, оппозиционные СМИ заявляют о том, что исламисты нанесли удары по одному из контрольно-пропускных пунктов сил САР недалеко от населенного пункта Абу Зухейр, в результате чего якобы был уничтожен ПТРК «Корнет» САА. Тем не менее официальные новостные порталы данные сведения пока не подтверждали.

Провинция Хасака

Появилась информация о последствиях обстрела, предпринятого артиллерийскими дивизионами Турции в районе города Рас Аль-Айн на севере Хасаки. Согласно данным интернет-портала Step News Agency, под огнем турецких военных погибли пять членов «Демократических сил Сирии» (SDF), еще несколько курдских бойцов получили ранения. Напомним, турки инициировали столкновения на оккупированных курдами территориях после взрыва в провинции Шанлыурфа, в организации которого были обвинены радикалы Рабочей партии Курдистана (РПК).

Тем временем агентство новостей Al Nour Radio сообщает о том, что в лагере «Аль-Хол» погиб ребенок родом из Ирана. Отмечается, что причиной этого стала недоступность медицинской помощи в пункте временного размещения. Напомним, о бедственном положении беженцев в лагере сообщалось и ранее. Несмотря на растущее число смертей среди перемещенных лиц, а также инциденты, связанные с наличием большого количества неконтролируемых членов семей террористов ИГ1, SDF продолжают ограничивать доступ к «Аль-Холу» для гуманитарных организаций, опасаясь огласки реальной обстановки в лагере.

1 Организация запрещена на территории РФ.