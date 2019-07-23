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Джонсон станет новым премьер-министром Британии

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Джонсон станет новым премьер-министром Британии

Лондон, 23 июля. Борис Джонсон избран новым лидером Консервативной партии, он станет главой правительства Британии в предстоящую среду, 24 июля. Об этом заявил во вторник правящий комитет партии.

Бывший руководитель дипломатического ведомства Соединенного Королевства и экс-мэр Лондона Джонсон в ближайшую среду станет премьер-министром страны.

Финалистов гонки определила после серии голосований фракция правящей Консервативной партии в палате общин, финальный вердикт остался за рядовыми членами партии тори, которые голосовали по почте.

Официальная передача власти от действующего главы правительства страны Терезы Мэй к новому пройдет 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в правительстве. Британская королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера создать новое правительство. Назначения на основные посты, по предварительным данным, будут объявлены в тот же день вечером.

В конце прошлого месяца сообщалось, что восковую фигуру уходящего с поста премьера Мэй убрали из экспозиции Музея мадам Тюссо в столице Британии.

Мэй приняла решение сложить свои полномочия и ушла с должности лидера тори 7 июня 2019 года.

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