Медведев поручил оказать всю возможную помощь пострадавшим в лагере под Хабаровском

Москва, 23 июля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оказать всю возможную помощь пострадавшим при пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае. Соответствующее распоряжение глава правительства сделал на совещании с вице-премьерами.

Медведев обратил внимание, что лето является порой отпусков и каникул, однако в этот момент происходят и трагедии.

«В Хабаровском крае детский лагерь был, палаточный, который сгорел, есть погибшие, раненые, — констатировал глава кабмина. — Понятно, что нужно разобраться в причинах, чем занимается Следственный комитет, оказать всю возможную помощь тем, кто пострадал, этим Минздрав занимается и другие ведомства — МЧС».

Глава правительства подчеркнул, что в палаточном лагере были допущены грубейшие нарушения безопасности. Медведев поручил выяснить, кто давал разрешение на создание подобного рода места отдыха.

«Привлекался ли к этим вопросам Роспотребнадзор, какие документы передавались в органы образования, то есть посмотреть это по линии министерства просвещения, которое отвечает за детский отдых, — пояснил он. — Чтобы просто понять причины, почему это вообще в таком жутком состоянии изначально было запланировано».

Медведев также уточнил, что необходимо провести проверку с целью выяснить, существуют ли аналогичные палаточные лагеря, которые используют обогревательные элементы

«Это в целом абсолютно недопустимо», — заключил премьер.

Палаточный детский лагерь расположен на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае. Поздно ночью с понедельника на вторник во время пожара сгорели 20 из 26 палаток. В трагедии погибли четыре ребенка. В регионе с 24 июля будет объявлен траур.