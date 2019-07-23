В России увеличится число семей с детьми, получающих пособия

Москва, 23 июля. Госдума приняла во втором чтении проект об изменении правил выплат детских пособий, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как пояснил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, речь идет об изменении порога уровня доходов, при котором назначается ежемесячная выплата на первого и второго ребенка.

«С 1 января следующего года дополнительные выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов. В настоящее время их получают семьи, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека», — рассказал Володин.

По словам председателя Госдумы, принятие такого закона позволит значительно расширить число получателей этих средств. Как ожидается, выплаты могут быть назначены около 70% семей, где родился первый или второй ребенок.

«Законопроектом также предусмотрено, что родители станут получать ежемесячную выплату вплоть до достижения ребенком 3 лет», — добавил Володин.

Свою позицию об инициативе озвучил депутат Иван Сухарев.

«Конечно, подобного рода инициативы надо поддерживать. Мы [ЛДПР] всегда выступали за то, чтобы давать нормальную сумму за первого ребенка. Когда я в 2014 году баллотировался на должность президента Республики Башкирии, то предлагал выплачивать за первого ребенка 100 тысяч рублей», — рассказал Сухарев.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений также обратил внимание на значимость решения демографического вопроса.

«Есть масса причин, в том числе финансовых, из-за которых люди вынуждены отказываться от того, чтобы рожать детей. Здесь, конечно, нужен комплексный государственный подход. Я считаю, что одна из мер — этот законопроект», — подытожил Сухарев.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года.