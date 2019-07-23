Россия рассчитывает на скорое возобновление чартеров в Египет

Москва, 23 июля. Российские власти надеются на скорое восстановление чартерных рейсов в Египет. Об этом во вторник сообщило министерство иностранных дел РФ.

Примечательно, что Россия стала не единственной страной, которая обеспокоена безопасностью полетов в Египет. Ранее правительство Великобритании предупредило туристов об опасности путешествий в эту страну. В связи с этим британская авиакомпания British Airways приостановила полеты в Каир на неделю, сообщает «Царьград».

Напомним, что Россия приостановила авиасообщение с Египтом осенью 2015 года. Поводом для такого шага стал теракт, произошедший 31 октября 2015 года. Боевики из террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) пронесли на борт самолета Шарм-эш-Шейх — Петербург взрывное устройство, которое сработало через 23 минуты после взлета. Позже выяснилось, что бомбу пронес на борт сотрудник сервисной службы аэропорта Шарм-эш-Шейха, который был сообщником боевиков. Все, кто находился на борту (217 пассажиров и 7 членов экипажа), погибли. Россия заявила, что восстановит авиасообщение с Египтом, когда Каир улучшит свою систему безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.