Навальный незаконно снял подвал по соседству с НКО-иноагентом

Москва, 23 июля. Центр сбора подписей за кандидатов в депутаты Мосгордумы из соратников Алексея Навального разместился в незаконно снятом подвале на Рождественском бульваре в Москве. При этом помещение по соседству снимает российский офис международной некоммерческой организации Transparency International.

Владельцем помещения является председатель ТСЖ Михаил Шульман. Как сообщает RT, в октябре 2018 года пристав отдела ФССП по Мещанскому району наложил арест на помещение из-за долга Шульмана перед Московской объединенной энергетической компанией (МОЭК). Шульман задолжал МОЭК 245 тысяч рублей за электроэнергию. Специалисты выявили, что Шульман присоединил подвал к сетям МОЭК через сети жилого дома с нарушением правил технологического присоединения.

Добровольно владелец подвала, где находится Transparency International, отказался платить по счетам. Тогда приставы начислили исполнительный сбор, и общая сумма задолженности увеличилась до 555 435 рублей. Кроме того, Шульман отказывается платить за электроснабжение не только помещения, но и всего дома, председателем ТСЖ которого он является. По данным Арбитражного суда, ТСЖ «Рождественский бульвар» задолжало 1,57 млн рублей.

Стоит отметить, что в 2015 году российский офис Transparency International был внесен в реестр иностранных агентов. НКО ведет на территории России политическую деятельность, получая финансирование из-за рубежа.

Ранее стало известно, что председатель ТСЖ Шульман сдал в аренду подвал Навальному без согласия жильцов, при этом подвал находится в долевой собственности. Глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов, комментируя незаконное размещение Центра навальнистов в подвале жилого дома отметил, что так называемые «лидеры либерального толка не прочь воспользоваться служебным положением», «борцы с коррупцией» с радостью принимают «поблажки» от друзей.