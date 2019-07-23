Facebook удалила оскорбляющее госсимволы РФ изображение по требованию Роскомнадзора

Москва, 23 июля. Социальная сеть Facebook удалила изображение с нацистской символикой на фоне герба РФ по требованию Роскомнадзора. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Как рассказали в пресс-службе, в Роскомнадзор поступило требование Генпрокуратуры ограничить доступ к изображению, опубликованному в соцсети и оскорбляющему госсимволы России. В ведомстве уточнили, что на картинке присутствовали нацистские символы на фоне государственного герба РФ и в слове «Россия».

Отметим, что пропаганда и публичное демонстрирование нацистской символики запрещены в России статьей 20.3 КоАП.

После того, как Роскомнадзор направил в адрес Facebook уведомление о внесении страницы, содержащей оскорбительное изображение, в единый реестр запрещенной информации, социальная сеть ограничила доступ к противоправному контенту.

«Требование Генеральной прокуратуры РФ выполнено, ссылка исключена из единого реестра», — говорится в сообщении.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке в Сети материалов, оскорбляющих общество и государственные символы России. В соответствии с положениями документа, при обнаружении такой информации в информационно-телекоммуникационных сетях и Интернете генпрокурор РФ и его заместители должны обращаться в Роскомнадзор с требованиями предпринять необходимые меры по удалению противоправных материалов. Если же контент не будет удален, они могут попросить РКН ограничить доступ к ресурсу, где он размещен.

Закон уже не раз проявил себя в действии. Один из последних случаев произошел с социальной сетью «ВКонтакте», которую Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры обязал удалить в интернет-сообществе MDK комментарий, оскорбляющий государственные символы России. Ответа от руководства соцсети не пришлось долго ждать. В соответствии с положениями документа, «ВКонтакте» удалила изображение.

Аналогичные требования были выдвинуты в адрес Facebook и микроблога Twitter. Все это говорит о том, что регулятор действует строго в рамках законодательства и требует удалять материалы, оскорбляющие непосредственно государственные символы, а не чиновников и иных представителей власти.

Как отметил в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, многие чиновники пытаются воспользоваться новым законом в собственных интересах и привлечь к ответственности тех, кто позволяет себе нелестные высказывания в адрес представителей власти. Общественный деятель подчеркнул, что такой подход является в корне неверным: Роскомнадзор пристально следит за тем, чтобы исполнялись непосредственно те положения, которые указаны в законе.