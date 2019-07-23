Учредитель и директор лагеря «Холдоми» задержаны по делу о гибели детей

Москва, 23 июля. Два человека задержаны по уголовному делу о гибели детей при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она уточнила, что задержаны директор организации «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми» и директор этого лагеря Максим Кузнецов.

В настоящее время следователи допрашивают задержанных. После их поместят в изолятор временного содержания. В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские, пожарно-техническая и ряд других экпертиз. Петренко уточнила, что согласно последним данным, жертвами пожара стали четверо детей. Уголовное дело было возбуждено по двум статьям: о причинении смерти по неосторожности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В рамках расследования сотрудники СК проверят всех должностных лиц контрольно-надзорных органов, которые отвечали за безопасность детей в загородном лагере. Все обстоятельства страшной трагедии будут учтены, им будет дана правовая оценка.