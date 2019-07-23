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Медведев раскритиковал заявление хабаровского губернатора о сгоревшем лагере

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Медведев возмутился словам хабаровского губернатора о сгоревшем лагере

Москва, 23 июля. Глава Кабмина Дмитрий Медведев во время совещания с вице-премьерами поручил разобраться с теми, кто дал разрешение на эксплуатацию сгоревшего лагеря в Хабаровском крае.

Председатель правительства РФ обратил внимание на очевидный факт, что в сгоревшем палаточном лагере под Хабаровском грубо нарушались требования безопасности.  

По его словам, необходимо разобраться в том, кто давал лицензии на создание такого места отдыха, привлекался ли к этим вопросам Роспотребнадзор, какие документы передавались в образовательные органы, чтобы выяснить причины, «почему в таком жутком состоянии изначально было запланировано».

При этом Медведев возмутился словам руководителя Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил, что региональные власти были не в курсе существования этого лагеря. Глава Кабмина подчеркнул, что региональные власти обязаны были знать о таком лагере.

«Это что значит? Чья обязанность знать? Если никто не знал, значит они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили?» — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел вечером в понедельник. В результате происшествия, по последним данным, погибли четыре ребенка.

В Хабаровском крае будет объявлен трехдневный траур после трагедии в палаточном лагере. По словам пресс-секретаря регионального правительства Надежды Томченко, семьи погибших детей получат по миллиону рублей.

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