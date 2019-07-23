Ученые рассказали о пользе горячей ванны перед сном

Москва, 23 июля. Горячая ванна или горячий душ, принятые за несколько часов до сна, повысят качество ночного отдыха, считают ученые из Научно-медицинского центра Техасского университета в Хьюстоне. Об этом говорится в материале Sleep Medicine Reviews.

Исследователи проанализировали более 5,3 тысячи медицинских работ, посвященных теме сна. Для своего исследования они отобрали 13 работ с достаточным количеством данных для проведения количественного анализа.

Как выяснили специалисты, вечерний душ или ванна с температурой воды 40-42 градуса положительно влияют на качество сна. При этом, по мнению ученых, оптимальный период для принятия горячей ванны оказался промежуток в один-два часа. В то же время, отметим, к такому выводу исследователи пришли, основываясь на результатах только двух работ.

Как отметил «Ридус», воздействие горячей воды положительно влияет на нервную систему. Кроме того, исследования, которые были использованы американскими специалистами в работе, доказали, что горячая ванна является одним из самых эффективных способов профилактики депрессии.

Исследователи отметили, что принимавших горячие водные процедуры перед сном увеличивался период медленного сна, а также улучшалось физическое и эмоциональное состояние, сообщил «МИР24».