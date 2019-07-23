В Совфеде посоветовали Зеленскому отказаться от политики Порошенко

Украинские власти должны заключить с Россией новый Большой договор о дружбе, считает член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков.

«При нынешнем президенте Украине нужно сделать все для восстановления нормальных отношений с Россией. Речь идет о перезаключении или заключении нового Большого договора», — сказал член верхней палаты парламента.

Сенатор от Республики Крым в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко проводил недальновидную политику, из-за чего страна оказалась в незавидном положении.

«Я считаю, что Большой договор, который Украина, как известно, не продлила, работал, в первую очередь, на благо этой страны. Порошенко, отказавшись его продлевать, причинил ущерб собственному государству», — говорит председатель Русской общины Крыма.

По мнению российского политика, украинским законодателям стоит более щепетильно подходить к разработке проектов нормативных правовых актов. Законопроекты должны отвечать интересам украинского и российского народов. Нормализация отношений между Киевом и Москвой будет возможна только в том случае, если Владимир Зеленский откажется от политики Порошенко.

«Что касается законопроектов, регулирующих взаимоотношения между Россией и Украиной, предложенных, например, Вакарчуком, их нельзя считать релевантными. Потому что в них не учитывается главное: во взаимоотношениях между двумя странами существует две стороны, а не одна», — подытожил Сергей Цеков.

Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. Действующий президент Украины одержал победу на выборах главы государства во втором туре, значительно опередив Петра Порошенко. 21 мая 2019 года президент Зеленский распустил действующую Верховную раду Украины и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля. Его партия «Слуга народа» получила на выборах в Верховную раду подавляющее большинство.