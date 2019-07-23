Самолеты РФ и Китая провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Москва, 23 июля. Авиация ВКС РФ и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В состав совместной авиагруппы вошли российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, а также китайские Xian H-6.

«23 июля 2019 года ВКС России и ВВС НОАК провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении.

Совместная российско-китайская авиагруппа провела воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.